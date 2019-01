Teheran unter Terrorverdacht in Europa

Istanbul/Europa-weit (APA/AFP) - Die deutsche Regierung hat der iranischen Fluglinie Mahan Air die Betriebserlaubnis für Deutschland entzogen. Hintergrund ist unter anderem der Verdacht, dass der iranische Geheimdienst in Europa Anschläge verübt und weitere geplant hat.

In den vergangenen Monaten hatten bereits die EU-Kommission und mehrere Staaten deshalb Sanktionen verhängt und iranische Diplomaten ausgewiesen, die an Anschlägen oder Anschlagsplanungen beteiligt gewesen sein sollen.

MORDANSCHLÄGE IN DEN NIEDERLANDEN

Am 8. Jänner warfen die Niederlande dem iranischen Geheimdienst vor, hinter der Ermordung von zwei iranischen Oppositionellen in Den Haag und Almere zu stecken. Im November 2017 war der 52-jährige Ahmad Molla Nissi in Den Haag von Unbekannten erschossen worden. Medienberichten zufolge war er der Anführer der militanten Arabischen Kampfbewegung zur Befreiung von Ahwas, die für eine Abspaltung der iranischen Provinz Chusistan kämpft.

Im Dezember 2015 war bereits in Almere der 56-jährige Ali Motamed erschossen worden, der laut Medienberichten eigentlich Mohammed Resa Kolahi Samadi hieß. Der Iran hatte ihn für einen Anschlag auf das Hauptquartier der Islamischen Republikanischen Partei zum Tode verurteilt, bei dem im Juni 1981 73 Menschen getötet worden waren, darunter führende Politiker. Teheran verdächtigte Samadi, Mitglied der oppositionellen Volksmudschaheddin (MEK) zu sein.

VEREITELTES ATTENTAT IN FRANKREICH

Am 2. Juli 2018 verkündete Belgien, einen Bombenanschlag auf die Jahresversammlung der MEK bei Paris vereitelt zu haben. An der Großkundgebung der iranischen Oppositionsgruppe auf dem Messegelände von Villepinte hatten drei Tage zuvor wie jedes Jahr zahlreiche westliche Politiker teilgenommen, darunter auch der Trump-Anwalt Rudy Giuliani. Der Iran betrachtet die radikale Oppositionsgruppe seit 1981 als Terrororganisation.

Am Tag der MEK-Versammlung wurden zwei iranischstämmige Verdächtige in Brüssel mit 500 Gramm Sprengstoff gefasst. Zudem wurde ein iranischer Diplomat aus Wien, der das Attentat in Auftrag gegeben haben soll, in Deutschland festgenommen und später an Belgien ausgeliefert. Der Iran weist die Vorwürfe zurück, hinter den Anschlagsplänen zu stecken, und beschuldigt stattdessen die MEK, damit Irans Verhältnis zu Europa belasten zu wollen.

ANSCHLAGSPLÄNE IN KOPENHAGEN

Am 21. Oktober 2018 wurde in Dänemark ein Mann unter dem Verdacht festgenommen, im Auftrag des iranischen Geheimdiensts einen Anschlag auf drei Mitglieder der Arabischen Kampfbewegung zur Befreiung von Ahwas geplant zu haben. Teheran verdächtigt die militante Separatistengruppe, hinter dem Anschlag auf eine Militärparade in der südwestiranischen Stadt Ahwas zu stecken, bei dem im vergangenen September 24 Menschen getötet worden waren.

PLANUNG VON ANGRIFF BEI TIRANA

Albanien wies am 19. Dezember 2018 zwei iranische Diplomaten unter dem Verdacht aus, die Sicherheit des Landes zu gefährden. Der US-Sicherheitsberater John Bolton begrüßte den Schritt und erklärte, einer der beiden sei der iranische Botschafter. Laut Bolton planten sie Anschläge in dem Balkanstaat, in dem die MEK seit 2013 ein Lager haben. Bolton ist ebenso wie US-Außenminister Mike Pompeo als Unterstützer der MEK bekannt.