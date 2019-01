Duo nach Raub in Wörgl in Italien festgenommen

Wörgl (APA) - Zwei Verdächtige sind nach einem Raub in Wörgl in Italien festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen die beiden am 10. Jänner einen 34-jährigen Bekannten auf offener Straße mit einem Messer bedroht und ihn zur Herausgabe von Bargeld genötigt haben.

Die 23-jährige Österreicherin und ihre um ein Jahr älterer Begleiter aus Italien sollen danach mit einem Zug nach Italien gefahren sein. Dort konnten die beiden nun festgenommen werden. Sie hatten von dem 34-Jährigen einen zweistelligen Eurobetrag erbeutet.