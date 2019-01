Wiener SPÖ - Opposition kritisiert „selbstverliebten“ Auftritt

Wien (APA) - Die Wiener Oppositionsparteien haben am Montag Kritik am „selbstverliebten“ Aufritt der SPÖ-Regierungsmannschaft geübt. „Es grenzt schön langsam an Lächerlichkeit, wie die SPÖ in Wien versucht, mit billiger Polemik Politik zu machen und von den wahren Problemen in der Bundeshauptstadt abzulenken“, meinte etwa der geschäftsführende Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Johann Gudenus in einer Aussendung.

Er rate Ludwig, „seine Selbstverliebtheit“ abzulegen. „Er soll endlich aufhören, die fleißige Wiener Bevölkerung zu vereinnahmen und für seine ,Oppositionspolitik gegen die Bundesregierung‘ zu missbrauchen“, forderte Gudenus.

Auch die ÖVP übte Kritik am „Pseudo-Aktionismus“ der SPÖ. „Wien ist eine großartige Stadt mit großartigen Menschen. Allerdings wird die Stadt seit vielen Jahren unter Wert regiert“, befand der nicht amtsführende ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch. Die Bundeshauptstadt sei in den letzten Jahren „in vielen innerösterreichischen Vergleichen deutlich zurückgefallen“, meinte Wölbitsch: „Niedrigeres Wachstum, geringeres Einkommen, höhere Arbeitslosigkeit und explodierende Mindestsicherungszahlen sind das Ergebnis einer verfehlten rot-grünen Politik.“

Taten statt „Ankündigungspolitik“ forderten die NEOS. „Die SPÖ hat heute eine reine Lobeshymne auf sich selbst gehalten und in ihrer Leistungsschau durch die rosarote Brille kaum kritische Zukunftsszenarien für diese Stadt in Erwägung gezogen“, urteilte NEOS-Klubobmann Christoph Wiederkehr in einer Aussendung.