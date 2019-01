US-Senatorin Harris peilt Präsidentschaftskandidatur 2020 an

Washington (APA/AFP) - Die demokratische US-Senatorin Kamala Harris will bei der Präsidentschaftswahl 2020 antreten. „Die Zukunft unseres Landes hängt von Euch und Millionen anderen ab, die ihre Stimmen erheben, um für unsere amerikanischen Werte zu kämpfen“, begründete die Demokratin aus Kalifornien ihre Bewerbung am Montag in einem Video im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Harris war von 2004 bis 2011 Bezirksstaatsanwältin in San Francisco, von 2011 bis 2017 übernahm sie den Posten Justizministerin in dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat. Sie war die erste Frau und die erste Schwarze in diesem Amt. Seit 2017 sitzt sie für Kalifornien im Senat.

Harris‘ Mutter stammt aus Indien, ihr Vater aus Jamaica. Harris sieht sich als Verfechterin von Mittelschicht-Familien, zudem macht sie sich gegen Polizeigewalt gegen Schwarze stark.

Bei den oppositionellen Demokraten bringt sich bereits eine ganze Reihe von Politikern für die Präsidentschaftswahl 2020 in Stellung. Unter anderem wollen sich die linksgerichtete Senatorin Elizabeth Warren, der ehemalige Wohnungsbauminister Julian Castro, die Kongress-Abgeordnete Tulsi Gabbard und die Senatorin Kirsten Gillibrand um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bewerben.