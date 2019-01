Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Othmar Karas ist der ÖVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl

Wien - Die Partei ÖVP wird bei der EU-Wahl am 26. Mai wieder mit Othmar Karas antreten. Karas arbeitet bereits seit vielen Jahren als Abgeordneter im Europa-Parlament. Auch die meisten anderen Parteien in Österreich haben ihren Spitzenkandidaten bereits vorgestellt. Bereits beschlossen ist, dass die SPÖ durch Andreas Schieder vertreten wird. Für die FPÖ tritt wahrscheinlich Harald Vilimsky an. Die NEOS werden wahrscheinlich durch Claudia Gamon vertreten, die Grünen durch Werner Kogler. Nur die Partei „Liste Jetzt“ hat noch keinen Spitzenkandidaten vorgestellt.

Erklärung: EU-Wahl

Die EU-Wahl wird auch Europa-Wahl genannt. Bei dieser Wahl werden 705 Abgeordnete in das Europa-Parlament gewählt. Von diesen Abgeordneten sind 19 österreichische Politiker. Die Österreicher entscheiden bei der EU-Wahl am 26. Mai, wer diese Politiker sein sollen. Auch andere EU-Länder wählen so ihre Abgeordneten im Europa-Parlament. Die Abgeordneten im Europa-Parlament entscheiden über die Politik in Europa mit.

Erklärung: Spitzenkandidat

Jede Partei bestimmt eine Wahl-Liste mit mehreren Kandidaten. Damit zeigt die Partei, welche Kandidaten gewählt werden können. Der Kandidat auf Platz 1 ist der Wichtigste. Man nennt ihn auch Spitzenkandidat.

Am Wochenende wurden fast 400 Migranten gerettet

Rom - Viele Migranten wollen derzeit nach Europa kommen. Sie versuchen deshalb, mit Booten das Mittelmeer zu überqueren. Das ist aber sehr gefährlich, denn die Boote sind oft nicht sicher und in einem schlechten Zustand. Am Wochenende sind deshalb sogar 56 Menschen gestorben. Fast 400 Menschen konnten gerettet werden, viele werden aber noch vermisst.

Erklärung: Migrant

Wenn jemand aus einem Land in ein anderes Land zieht, nennt man das Migration. Menschen, die aus anderen Ländern einwandern, nennt man Migranten. Viele Menschen verlassen ihre Länder, damit es ihnen wo anders besser geht. Oft herrscht in ihren Herkunfts-Ländern Krieg.

Am Montag war die totale Mondfinsternis in Österreich gut zu sehen

Wien - Am Montag in der Früh konnte man in Österreich eine sogenannte totale Mondfinsternis sehen. Bei einer totalen Mondfinsternis wird der Mond vollständig vom Schatten der Erde verdeckt. Die Erde befindet sich dann nämlich genau zwischen der Sonne und dem Mond. Der Mond leuchtet dann rot, weil trotzdem ein Teil des Sonnenlichts an der Erde vorbei zum Mond strahlt. Weil das Wetter über das Wochenende immer besser geworden ist, konnte man die Mondfinsternis gut sehen. Die nächste totale Mondfinsternis kann man in Österreich am 31. Dezember 2028 sehen.

Spatz auf Platz 1 der Wintervögel in Österreich

Wien - Seit 10 Jahren macht die Vogelschutz-Organisation BirdLife in Österreich eine Zählung der Wintervögel. An dem Wochenende vom 4. bis 6. Jänner zählten Menschen alle Wintervögel, die sie in ihrem Garten gesehen haben. Rund 13.000 Menschen nahmen an der Zählung teil. Am häufigsten wurde dieses Jahr der Spatz entdeckt, er schaffte es auf Platz 1. Der Spatz wird auch Haus-Sperling genannt. Platz 2 ging an den Vorjahres-Sieger, die Kohlmeise.

