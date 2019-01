Klettern: Österreich-Asse auf eine schnelle Olympia-Qualifikation aus

Innsbruck (APA) - Österreichs Sportkletterer sind am Wochenende mit einem Trainingslager in Innsbruck in die vorolympische Saison gestartet. Die Premiere der Sportart im Zeichen der Fünf Ringe in Tokio 2020 steht schon voll im Fokus, zudem finden auch die Weltmeisterschaften diesen August nahe der japanischen Hauptstadt statt. Im Jahr nach den Heim-Weltmeisterschaften sollen die Weichen auf Erfolg gestellt bleiben.

Wenig überraschend sind die beiden Weltmeister Jessica Pilz und Jakob Schubert für die Olympia-Qualifikationsbewerbe vom österreichischen Verband (KVÖ) gesetzt, pro Nation werden bei den Spielen maximal je zwei Herren und Damen startberechtigt sein. Bei den Weltmeisterschaften in Hachioji bei Tokio werden sieben Plätze, weitere sieben beim Qualifikationsturnier vom 28. bis 30. November in Toulouse vergeben. Je ein Ticket geht noch bei den Europameisterschaften im Frühjahr 2020 weg.

Schubert ist durch den WM-Titel in der Kombination sozusagen in der Pole Position und auch mit Selbstvertrauen versehen. Er weiß aber, dass auch auf ihn noch viel Arbeit wartet. „Im Speed wird die Konkurrenz unter den Kombinierern immer größer, da muss ich auf jeden Fall zulegen“, sagte der 28-Jährige. Schubert will heuer zunächst die Boulder-Weltcups bestreiten und dann auf den Vorstieg umsteigen. Die Olympia-Qualifikation möchte er dann naturgemäß im ersten Anlauf schaffen.

Gleiches hat Jessica Pilz vor, deren zweites Saisonziel die erfolgreiche Verteidigung von Vorstieg-WM-Gold ist. Auch eine Steigerung im Bouldern hat sie im Fokus. „Ich werde die ersten Boulder-Weltcups und die ganze Vorstieg-Saison bestreiten“, meinte die 22-Jährige. Für Nationaltrainer Roman Krajnik hat die Olympia-Qualifikation heuer absolute Priorität. Derzeit werde an den Grundlagen gearbeitet. „Im Moment stehen Kraft- und Kraftausdauertraining im Vordergrund“, sagte der Slowene.