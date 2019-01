Tulln (APA) - Einer 32 Jahre alte Frau ist am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Tulln mit einem Gegenstand in den Halsbereich gestochen worden. Sie starb an Ort und Stelle, teilte Polizeisprecher Heinz Holub auf APA-Anfrage mit.

Als tatverdächtig gilt ein 36-Jähriger. Er wurde festgenommen.