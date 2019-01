Athener Parlament: Abstimmung über Mazedonien-Abkommen am Donnerstag

Athen (APA/dpa) - Das griechische Parlament wird am Donnerstagabend über ein Abkommen zur Beilegung des Namensstreits mit Mazedonien abstimmen. Das berichtete der griechische Rundfunk am Montag unter Berufung auf das Parlamentspräsidium. Mit der Ratifizierung - von der zahlreiche Beobachter in Athen ausgehen - wird das umstrittene Abkommen zwischen Athen und Skopje dann in Kraft treten.

Es sieht vor, dass Griechenlands nördlicher Nachbar künftig Nord- Mazedonien (Slawisch: Severna Mekedonija) heißt. Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hatte im vergangenen Jahr mit seinem mazedonischen Amtskollegen Zoran Zaev trotz großer innenpolitischer Widerstände in beiden Länder vereinbart, den Namensstreit beizulegen. Griechenland sagte zu, eine Annäherung seines nördlichen Nachbarn an die EU und den NATO-Beitritt nicht weiter blockieren zu wollen. Das Parlament in Skopje hat bereits zugestimmt.

Zehntausende Griechen demonstrierten am Sonntag in Athen gegen den Kompromiss. Dabei gab es Ausschreitungen und Verletzte. In Griechenland reicht Konservativen und Nationalisten die Namensänderung nicht aus, weil auch eine nordgriechische Provinz Mazedonien heißt. Sie machen gegen den Kompromiss mobil und kritisieren, dass künftig international eine mazedonische Sprache und eine mazedonische Nation anerkannt würden.