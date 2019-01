Kritik an Rückführung von Migranten nach Libyen

Tripolis (APA/dpa) - Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat die EU für ihre Unterstützung der libyschen Küstenwache scharf kritisiert. Die EU-Politik trage zur Misshandlung von Migranten in Libyen bei, monierte die Organisation in einem am Montag veröffentlichten Bericht.

Die Unterstützung der libyschen Küstenwache durch die EU und vor allem Italien trage erheblich dazu bei, dass Migranten abgefangen und anschließend unrechtmäßig und misshandelt in Haft säßen.

„Migranten und Asylsuchende, die in Libyen festgehalten werden, sind in einem Albtraum gefangen“, sagte Judith Sunderland, stellvertretende HRW-Direktorin für Europa und Zentralasien. Versuche, die Zustände zu verbessern, seien Feigenblätter und würden die EU nicht von ihrer Verantwortung entbinden, das „barbarische System“ möglich gemacht zu haben. Menschenrechtler und auch das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) hatten in der Vergangenheit immer wieder die schrecklichen und unmenschlichen Zustände in den libyschen Flüchtlingslagern kritisiert.

Das italienische Innenministerium erklärte, am Sonntag seien 393 Migranten von der libyschen Küstenwache zurück in das nordafrikanische Land gebracht worden. Sie hätten zuvor versucht, Italien zu erreichen. „Die Zusammenarbeit funktioniert, die Schlepper, Menschenhändler und Mafiosi müssen kapieren, dass ihr Geschäft zu Ende ist“, sagte Innenminister Matteo Salvini. „Weniger Abfahrten, weniger Tote, unsere Linie ändert sich nicht.“ Hilfsorganisationen sehen das Bürgerkriegsland Libyen allerdings nicht als sicher an und kritisieren die Rückführungen.

