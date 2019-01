Gita Gopinath gab Debüt als Chefvolkswirtin des IWF

Washington/Davos (APA/dpa) - Der Posten gilt als einer der angesehensten unter Volkswirten weltweit. Mit Gita Gopinath bekleidet erstmals eine Frau die wichtige Position der Chef-Volkswirtin beim Internationalen Währungsfonds (IWF).

Gemeinsam mit Fonds-Chefin Christine Lagarde steht nun ein Frauenduo an der Spitze der Finanzinstitution, der 189 Mitgliedsstaaten aus aller Welt angehören. Gopinath stellte in Davos erstmals den Weltwirtschaftsbericht des IWF vor. Sie löst Maurice Obstfeld ab, der in den Ruhestand gegangen ist.

Die bisherige Harvard-Professorin genießt beim IWF seit Jahren hohe Anerkennung: 2014 wurde sie vom Fonds auf die Liste der 25 einflussreichsten Ökonomen unter 45 Jahren gesetzt. Die 47-Jährige hat einen indischen und einen US-Pass - und gilt als besonnene, ausgleichende Ökonomin.

Als eine der größten Herausforderungen sieht Gopinath die deutlich zu erkennende Abkehr von der Globalisierung, wie sie der Universitätszeitung „Harvard Gazette“ sagte: „Das hat es in den vergangenen 50 oder 60 Jahren nicht gegeben, in denen die Welt sich in Richtung niedrigerer Zölle und zunehmenden internationalen Handels bewegte.“

In Zeiten steigender Zinsen in den USA sorgt sie sich auch um die wirtschaftliche Stabilität von Schwellenländern. Viele der aufstrebenden Industrienationen und der dortigen Unternehmen sind zum Teil hoch in US-Dollar verschuldet. Die Kapitalflüsse hätten sich bereits umgekehrt.

Für ihre neue Chefin Christine Lagarde hat Gopinath nur gute Worte. „Ihre Führungsstärke ist phänomenal, und sie ist ein Vorbild für Frauen in der ganzen Welt.“

