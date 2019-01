Wahlfavorit in Finnland fällt krankheitsbedingt weiter aus

Helsinki/Kopenhagen (APA/dpa) - Weniger als drei Monate vor der Parlamentswahl in Finnland kämpft einer der Favoriten für das Amt des Ministerpräsidenten mit großen gesundheitlichen Problemen. Der Parteichef der finnischen Sozialdemokraten, Antti Rinne, teilte am Montag auf seiner Facebook-Seite mit, er leide an einer Lungenentzündung und habe sich in einem spanischen Krankenhaus zudem ein Bakterium eingefangen. Er sei deshalb noch bis Ende Februar krankgeschrieben.

Rinnes Sozialdemokraten liegen in Umfragen für die Wahl am 14. April derzeit vorn. Sie kommen momentan auf rund 21 Prozent, dicht gefolgt von der Nationalen Sammlungspartei mit knapp 20 Prozent. Die Zentrumspartei von Ministerpräsident Juha Sipilä liegt bei etwa 16 Prozent.

Wie der finnische Rundfunk Yle berichtete, hatten sich Rinne und seine Frau die Lungenentzündung während eines Urlaubs in Spanien zugezogen. Seine Partei war bisher von einer Rückkehr von Rinne Ende Jänner ausgegangen.