Wien/Golling/Werfen (APA) - Die seit dem 10. Jänner gesperrte Bahnstrecke am Pass Lueg in Salzburg wird voraussichtlich Donnerstag früh wieder freigegeben. Wie die ÖBB am Montag mitteilten, hat die Lawinenkommission am Vormittag Grünes Licht für die Schneeräumungsarbeiten zwischen den Bahnhöfen Golling-Abtenau und Werfen gegeben. Die zweigleisige Strecke war wegen der hohen Lawinengefahr gesperrt worden.

