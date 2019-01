Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis höher

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Montag im späten europäischen Handel höher gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 54,05 Dollar und damit um 0,46 Prozent mehr als am Freitag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 63,06 Dollar gehandelt, er lag 0,57 Prozent im Plus.

Da sich das Marktumfeld allgemein aufhelle, würden auch preisspezifische Nachrichten zum Ölmarkt noch stärker Gehör finden, schreiben die Analysten der Commerzbank in einer aktuellen Einschätzung. So hat der Öldienstleister Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der aktiven Ölbohrungen in den USA in der vergangenen Woche um 21 gesunken ist. Dabei handle es sich um den stärksten Wochenrückgang seit fast drei Jahren und den dritten in Folge, heißt es weiter. „Der Einbruch des WTI-Preises bis auf 42 Dollar je Barrel am Jahresende hat die Schieferölproduzenten offenbar zurückhaltender gemacht“, mutmaßen die Rohstoffexperten der Commerzbank. Dies könne zur Folge haben, dass die US-Ölproduktion weniger stark ansteige als erwartet.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.279,92 Dollar und etwas über dem Schlusskurs von Freitag von 1.274,80 Dollar. Die jüngsten Zuflüsse in Gold-ETFs sollten zu einem weiteren Preisanstieg beitragen, kommentieren die Commerzbank-Analysten. Seit Jahresbeginn seien bereits 14 Tonnen in die von Bloomberg erfassten Goldfonds geflossen, mehr als die Hälfte der Zuflüsse des gesamten vergangenen Jahres.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 63,06 62,70 +0,57 WTI 54,05 53,80 +0,46 OPEC-Daily 60,90 59,63 +2,13 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.279,92 1.274,80 +0,40 Silber 15,26 15,34 -0,52 Platin 796,96 797,69 -0,09 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 105,25 102,80 +2,38 Kakao 2.304,00 2.355,00 -2,17 Zucker 354,70 353,20 +0,42 Mais 182,00 181,00 +0,55 Sojabohnen 915,00 907,50 +0,83 Weizen 205,50 205,00 +0,24 ~