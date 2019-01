Djukanovic bestätigte Finanzierung seiner Partei durch Geschäftsmann

Podgorica (APA) - Montenegros Präsident Milo Djukanovic hat am Montag bei einer Pressekonferenz in Podgorica bestätigt, dass der von der Justiz gesuchte, flüchtige Geschäftsmann und Chef der Atlas-Gruppe, Dusko Knezevic, die regierende Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) durch Finanzspenden unterstützt hat. Es handle sich aber nicht um jene Geldsumme, von der Knezevic spreche, präzisierte Djukanovic.

Der sich in London befindliche Geschäftsmann hatte in der Vorwoche ein Video veröffentlicht, auf welchem zu sehen ist, wie er vor den Parlamentswahlen im Jahre 2016 einem DPS-Spitzenfunktionär einen Umschlag mit angeblich 100.000 Euro überreichte. Knezevic behauptet, damals insgesamt 200.000 Euro gespendet zu haben. Im DPS-Finanzbericht kamen die Spenden nicht vor. Die Finanzaffäre ist unterdessen als „Umschlag“ publik geworden.

Er habe niemanden aufgefordert, seine Partei finanziell zu unterstützen, unterstrich Djukanovic am heutigen Montag. Es habe allerdings immer Menschen gegeben, welche selbst ihr Interesse daran bekundet hätten. Montenegros Präsident bestritt auch die Angaben von Knezevic, dass in Podgorica derzeit für Djukanovic eine Luxusvilla gebaut werde. Die Villa gehöre ihm nicht, sei ihm vom Besitzer jedoch zum Kauf angeboten worden, so Djukanovic.

In der Affäre um die Atlas-Gruppe wurde in Podgorica unterdessen der frühere Vizepräsident der Notenbank, Velibor Milosevic, festgenommen. Ihm wird angelastet, Knezevic vorgeschlagen zu haben, jene Notenbankangestellten, welche die Arbeit seiner zwei Geschäftsbanken in Montenegro zu überprüfen hatten, zu bestechen. In der Affäre um die Atlas-Gruppe wurden gleichzeitig weitere sieben Personen, darunter drei Verwandte des flüchtigen Geschäftsmannes festgenommen.

Die montenegrinischen Justizbehörden beschuldigen Knezevic und weitere vier seiner Mitarbeiter der Geldwäsche im Millionenwert. Laut früheren Medienberichten soll es dabei um 17 Millionen Euro gehen.

Die EU-Kommission hatte in der Vorwoche Podgorica zu raschen Ermittlungen in der „Umschlag“-Finanzaffäre aufgefordert.

Knezevic war jahrelang einer der erfolgreichsten Geschäftsleute Montenegros.