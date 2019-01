Frankreich lädt Italiens Botschafterin zu Gespräch ein

Rom/Paris (APA) - Italiens Botschafterin in Frankreich, Teresa Castaldo, ist vom französischen Außenministerium zu einem Gespräch eingeladen worden. Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen die jüngsten Aussagen des italienischen Vizepremiers und Fünf Sterne-Chefs Luigi Di Maio, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Montag.

Der italienische Vizepremier hatte am Sonntag die EU zur Verhängung von Sanktionen gegen Frankreich und andere Länder aufgerufen, die Afrika „verarmen“. Diese Länder seien für das Drama der Migration im Mittelmeer verantwortlich, so Di Maio. „Heute werden so viele Afrikaner in die Migration getrieben, weil einige europäische Länder, vor allem Frankreich, nie aufgehört haben, Dutzende afrikanische Länder zu kolonisieren“, sagte Di Maio, dessen Fünf-Sterne-Bewegung zusammen mit der rechten Lega Italien regiert.

Die Aussagen Di Maios seien „feindselig und unbegründet“ angesichts der Partnerschaft Italiens und Frankreichs innerhalb der EU, verlautete es aus diplomatischen Kreisen in Paris, die von ANSA zitiert wurden.

Zuletzt hatte sich Di Maio hinter die französische Protestbewegung der „Gelbwesten“ gestellt. „Gelbwesten - bleibt standhaft!“, schrieb Di Maio im Blog seiner Fünf-Sterne-Bewegung. Der italienische Vize-Regierungschef und Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega-Partei erklärte, er unterstütze „ehrenhafte Bürger“ in einem Protest gegen Präsident Emmanuel Macron, der „gegen sein Volk“ regiere.

Die italienische Regierung liegt bereits seit längerem mit Macron im Clinch - unter anderem wegen ihrer restriktiven Einwanderungspolitik. „Die Priorität der italienischen Regierung sollte es sein, sich um das Wohlergehen des italienischen Volkes zu sorgen“, sagte die französische Europaministerin Nathalie Loiseau in Brüssel.