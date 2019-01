Prager Börse schließt mit Verlusten

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Montag etwas tiefer geschlossen. Der PX gab um 0,30 Prozent auf 1.017,25 Punkte nach. Das Handelsvolumen lag bei 0,21 (Vortag: 0,50) Mrd. tschechischen Kronen.

Die europäischen Leitbörsen hatten zuletzt ebenfalls schwächer notiert. Im Fokus stand die Debatte im britischen Parlament über die weiteren Schritte beim geplanten Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union. In Tschechien blieben marktrelevante Konjunkturdaten unterdessen Mangelware.

Einer Studie der beiden Unternehmen CMS und EMIS zufolge, ist der Handel mit Unternehmensanteilen in Tschechien im vergangenen Jahr gestiegen. Demnach ist das Volumen von Fusionen und Unternehmensübernahmen (M&A) um gut ein Viertel auf 5,4 Milliarden Euro gestiegen. Die Zahl der Transaktion stieg dabei um 6,8 Prozent.

An der Spitze des Prager Leitindex gingen die Anteilsscheine der Moneta Money Bank (plus 0,27 Prozent), die tschechische Notierung der Vienna Insurance Group (VIG) (plus 0,54 Prozent) und die Aktien des IT-Sicherheitsanbieters Avast (plus 1,21 Prozent) aus dem Handel.

Einige Werte schlossen heute ohne Kursveränderung, während auf der schwächeren Seite des PX die Aktien des Textilkonzerns Pegas Nonwovens (minus 0,71 Prozent), die Prager Notierung des Mobilfunkanbieters O2 (minus 1,22 Prozent) und der Erste Group (minus 1,85 Prozent) teils deutliche Verluste verzeichneten.

