Nach Kritik: Michelin-Gastronomieführer will mehr Frauen fördern

Paris (APA/dpa) - Der Michelin-Gastronomieführer will in Frankreich mehr Frauen mit den begehrten Sternen für Spitzenrestaurants auszeichnen. „Sie sind Beispiele“, sagte der neue Chef des Guide Michelin, Gwendal Poullennec, am Montag in Paris mit Blick auf Spitzenköchinnen. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Kritik gegeben, dass der traditionsreiche „Guide rouge“ vor allem Männer in der Küche auszeichnet.

Die einzige Frau, die mit ihren Restaurant in Frankreich die Spitzennote drei Sterne trägt, ist Anne-Sophie Pic aus Valence im Süden des Landes.