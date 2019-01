Ski alpin: Saison für Grange nach Knieverletzung beendet

Annecy (APA/sda) - Für Jean-Baptiste Grange ist die alpine Ski-Saison vorzeitig beendet. Der 34-jährige Franzose zog sich bei seinem Sturz am Sonntag im Wengen-Slalom einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und verletzte sich am Meniskus. Der Slalom-Weltmeister von 2011 und 2015 wird in den nächsten Tagen operiert und muss mit einer Auszeit von sechs Monaten rechnen. Das gab Frankreichs Skiverband am Montag bekannt.

Grange hatte sich zuvor schon zweimal das Kreuzband gerissen, allerdings im rechten Knie. Zudem machten ihm in der Vergangenheit eine Schulterverletzung und Rückenprobleme zu schaffen.