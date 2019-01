Europas Leitbörsen schließen überwiegend schwächer

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Montag den Handelstag überwiegend mit moderaten Verlusten beendet.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 verlor im Lauf des Tages 9,85 Einheiten oder 0,31 Prozent auf 3.125,07 Punkte. Der DAX in Frankfurt beendete den Handelstag mit 11.136,20 Punkten und minus 69,34 Einheiten oder 0,62 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London gewann minimal um 2,26 Zähler oder 0,03 Prozent und steht nun bei 6.970,59 Stellen.

An der Datenfront war es heute ruhig. In den USA bleiben feiertagsbedingt ebenfalls die Publikationen aus. Auch an den US-Börsen steht der Handel wegen des Feiertags „Martin Luther King Day“ still. Für etwas schlechte Laune sorgten jedoch durchwachsen ausgefallene Wachstumszahlen der chinesischen Volksrepublik. Chinas Wirtschaft wuchs so langsam wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr. Vergangenen Jahr stand nur noch ein Wachstum von 6,6 Prozent zu Buche.

Bei den Aktienwerten im Euro-Stoxx-50 gab es Verluste bei den Bank- und Telekomwerten. Deutsche Telekom verloren 2,42 Prozent und Orange 0,88 Prozent. Bei den Banken notierten Societe Generale um 1,15 Prozent leichter und ING Groep mit einem Abschlag von 0,63 Prozent. In Kontinentaleuropa waren die Luftverkehrswerte gesucht: in Paris setzte es bei Air France-KLM mehr als 5 Prozent Preisaufschlag, in Irland stiegen Ryanair um 3,52 Prozent. In London verteuerten sich Aktien der ungarischen Wizz Air um 3,38 Prozent.

Ans unteren Ende im europäischen Euro-Stoxx-Index sackten Henkel-Papiere mit einem Minus von mehr als 9 Prozent. Der deutsche Konsumgüterkonzern will nach einem Umsatzrückgang im vergangenen Jahr mehr in Wachstum investieren. Die Erlöse seien 2018 nach vorläufigen Zahlen auf 19,9 (Vorjahr: 20) Mrd. Euro gesunken, teilte der Hersteller von Pritt und Persil am Montag mit.

Nachdem die Telecom Italia (TIM) mit ihrem Plan, die Festnetzsparte in eine eigenständige Gesellschaft auszugliedern, auf Widerstand der zuständigen Behörde gestoßen ist, gerieten die Aktien des Unternehmens in Mailand unter Druck. Sie verloren zum Wochenstart mehr als 2 Prozent und erreichten damit ein neues Fünf-Jahres-Tief.

Index Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Wien ATX 2.961,22 -26,26 -0,88 Frankfurt DAX 11.136,20 -69,34 -0,62 London FT-SE-100 6.970,59 2,26 0,03 Paris CAC-40 4.867,78 -8,15 -0,17 Zürich SPI 10.512,30 -12,84 -0,12 Mailand FTSEMIB 19.638,64 -69,42 -0,35 Madrid IBEX-35 9.053,80 -15,30 -0,17 Amsterdam AEX 509,88 0,18 0,04 Brüssel BEL-20 3.465,29 -18,19 -0,52 Stockholm SX Gesamt 1.493,76 -6,03 -0,40 Europa Euro-Stoxx-50 3.125,07 -9,85 -0,31

