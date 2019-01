Börse London rettet knappes Plus

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat sich am Montag in einem moderat schwächeren europäischen Umfeld gerade noch ins Plus retten können.

Der FT-SE-100 Index beendete den Handelstag bei 6.970,59 Punkten und einem minimalen Plus von 2,26 Einheiten oder 0,03 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 50 Gewinner und 47 Verlierer gegenüber. 4 Titel notierten ohne Kursveränderung.

Die britische Premierministerin Theresa May will die schwierige Irland-Frage aus den Brexit-Gesprächen wieder aufmachen. Die bisherige Regelung, wie sie im Abkommen über den EU-Austritt festgelegt ist, der sogenannte Backstop, treffe weiterhin auf Besorgnis im Parlament, sagte May bei einer Rede am Montag. May widersprach Medienberichten, wonach sie das Karfreitagsabkommen ändern will, um das Problem mit einer Grenze in Irland nach dem Brexit zu lösen.

Gewinne bei den Londoner Einzelwerten gab es vor allem bei exportorientierten und im Ausland tätigen Unternehmen. So stiegen Astrazeneca um 1,26 Prozent und British American Tobacco um 0,92 Prozent. Bei Rüstungshersteller BAE Systems waren es ebenfalls knapp 1 Prozent Plus.

Im FTSE-100 lagen Aktien von Kingfisher am unteren Ende. Die Papiere des Einzelhandelsriesen fielen um 4,01 Prozent. Klare Verluste gab es ebenfalls für die Versorger: so verloren Centrica 2,19 Prozent, United Utilities 1,97 Prozent und National Grid 0,93 Prozent.

Beim britischen Essenzulieferer Just Eat trat überraschend Firmenchef Peter Plumb zurück. Interimistisch übernimmt nun Chief Customer Officer Peter Duffy. An der Börse gab es nach anfänglichem Start im Minus am Ende des Tages ein moderates Plus von 0,67 Prozent.

Im Mittelwerteindex FTSE-250 stiegen Aktien des österreichisch-brasilianischen RHI Magnesita-Konzerns um 2,95 Prozent und lagen damit unter den stärksten Tagesgewinnern.

