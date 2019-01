Armeeangehörige in Venezuela nach Aufruf zum Widerstand festgenommen

Caracas (APA/AFP) - In Venezuela ist eine Gruppe Armeeangehöriger nach einem Aufruf zum Widerstand gegen den umstrittenen sozialistischen Staatschef Nicolas Maduro festgenommen worden. Die Gruppe hatte die Bevölkerung in einem am Montag in sozialen Online-Netzwerken verbreiteten Video aufgefordert, gegen Maduro „auf die Straße“ zu gehen.

Nach Angaben der venezolanischen Streitkräfte wurden die Männer jedoch kurze Zeit später festgesetzt und einem Verhör unterzogen. Die Opposition sprach der Gruppe ihre Unterstützung aus.

Nach Angaben der Armee stammte die „kleine Gruppe von Angreifern“ aus den Reihe der venezolanischen Nationalgarde. Die Männer raubten demnach um 02.50 Uhr (Ortszeit, 07.50 Uhr MEZ) einen Teil der in einem Militärposten in der östlichen Stadt Petare gelagerten Waffen. Dabei seien sie auf „starken Widerstand“ gestoßen. Sie hätten vier Soldaten des Stützpunktes gefangen genommen.

Anschließend sei die Gruppe zu einer Kaserne in Cotiza im Norden der Hauptstadt Caracas gezogen. Dort hätten die Männer das Video aufgezeichnet, in dem sie zum Widerstand gegen Maduro aufriefen.

In dem Video verkündete ein Vertreter der Gruppe, dass sie Maduros Präsidentschaft nicht anerkennen. Er rief die Bevölkerung zu Protesten auf. „Ich brauche Eure Hilfe, geht auf die Straße.“

Kurze Zeit später wurden die Mitglieder der Gruppe festgenommen. Die gestohlenen Waffen seien sichergestellt worden, wurde Verteidigungsminister Vladimir Padrino in der Erklärung der Armee zitiert. „In diesem Augenblick liefern die Individuen den Geheimdiensten und der Militärjustiz Informationen.“ Den Männern drohe die „ganze Härte des Gesetzes“. Nach Angaben örtlicher Medien wurden sie in die größte Militäranlage des Landes, Fuerte Tiuna, gebracht.

Militär- und Polizeikräfte gingen mit Tränengas gegen Anrainer vor, die sich nach dem Aufruf der mutmaßlichen Armeeangehörigen vor einem Militärposten im Norden der Hauptstadt Caracas versammelten.

Unterstützung erhielten die festgenommenen Soldaten vom Präsidenten des entmachteten Parlaments, Juan Guaidó. Der Vorfall zeige das „allgemeine Gefühl“, das in der Armee herrsche, twitterte er. „Das Parlament verpflichtet sich, den Angehörigen der Streitkräfte , die aktiv zur Wiederherstellung der Verfassung beitragen, alle nötigen Garantien zu bieten.“ Für Mittwoch sind Massenproteste der Opposition gegen Maduro geplant.

Die von der Opposition kontrollierte Nationalversammlung hatte Maduro in der vergangenen Woche offiziell als „Usurpator“ bezeichnet und eine Amnestie für aufständische Soldaten beschlossen. Der Oberste Gerichtshof des Landes annullierte die Beschlüsse am Montag jedoch. Das Parlament habe kein legitimes Präsidium, daher seien alle Entscheidungen der Nationalversammlung „nichtig“, erklärte das Gericht, das als regierungstreu gilt und die Autorität des Parlaments nicht anerkennt.

Parlamentspräsident Guaido war vor einer guten Woche kurzzeitig vom Geheimdienst festgenommen worden, nachdem er zu Massenprotesten gegen Maduro aufgerufen hatte.

Der umstrittene Staatschef hatte am 10. Jänner seine zweite Amtszeit angetreten. Die Präsidentschaftswahl im vergangenen Mai war jedoch vom größten Teil der Opposition boykottiert worden. Sie erkennt das Ergebnis ebenso wenig an wie die EU, die USA und eine Reihe lateinamerikanischer Länder. Abgesehen von der politischen Krise leidet Venezuela auch unter einer schweren Wirtschaftskrise mit Versorgungsengpässen.