Zürcher Börse schließt etwas schwächer

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einer zuletzt kräftigen Erholung eine Verschnaufpause eingelegt. Der Leitindex SMI fiel aber nur leicht zurück und konnte die in der vergangenen Woche zurückgewonnene Marke von 9.000 Punkten verteidigen. In einem eher lustlosen Geschäft stand das sich abschwächende Wachstum in China im Fokus, während die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen blieben und den europäischen Märkten keine Impulse lieferten.

In China hatten die geringere heimische Nachfrage und die Auswirkungen des Handelskonflikts mit den USA im Jahr 2018 zu einem historisch tiefen Wirtschaftswachstum von 6,6 Prozent geführt. Mit einer Abschwächung hatten die Märkte ohnehin gerechnet, erklärte ein Händler. Daher sei dieser Entwicklung an der Börse nur wenig Bedeutung beigemessen worden. Und auch die von der britische Premierministerin Theresa May neu vorgestellten Vorschläge zum Brexit fanden am Markt wenig Beachtung.

In einem insgesamt ruhigen Geschäft verlor der Swiss Market Index (SMI) bis Handelsschluss 0,14 Prozent auf 9.011,41 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fiel um 0,04 Prozent nur leicht auf 1.401,04 Stellen zurück und der breite Swiss Performance Index (SPI) gab um 0,12 Prozent auf 10.512,30 Punkte nach.

Die größten Kursverluste verbuchten die Papiere von LafargeHolcim (-1,6 Prozent). Händler verwiesen auf Berichte, wonach der Zementhersteller aus Jona die finanziell angeschlagene East African Portland Cement Company vollständig übernehmen könnte. Die genannten Berichte wurden jedoch vom Unternehmen dementiert. Im Handel wurden die Abgaben auch auf Gewinnmitnahmen zurückgeführt, zähle LafargeHolcim doch zu den größten Gewinnern im noch kurzen Börsenjahr 2019.

Unter Druck standen am Montag mit UBS (-0,6 Prozent) und SGS (-0,8 Prozent) auch Titel von Unternehmen, die am Dienstag die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorlegen werden. Insbesondere die Bilanz der Großbank wird mit Spannung erwartet und könnte einen Einfluss darauf haben, wie sich die Aktien des Konkurrenten Credit Suisse (-0,4 Prozent) entwickeln werden. Weitere Finanztitel wie Partners Group (-0,6 Prozent) oder Julius Bär (-0,3 Prozent) gaben zu Wochenbeginn nach den Zugewinnen der letzten Tage ebenfalls nach.

Geschäftszahlen wird an diesem Dienstag neben UBS und SGS auch der Computerzubehörhersteller Logitech vorlegen. Doch bei Logitech ging es im Vorfeld des Drittquartalszahlen an der Börse um 1,2 Prozent nach oben. Deutlichere Kursgewinne waren lediglich bei Geberit (+1,9 Prozent) und den volatilen Papieren des Halbleiterherstellers Ams (+2,9 Prozent) zu sehen.

Die Schwergewichte Nestlé (-0,2 Prozent), Novartis (-0,5 Prozent) und Roche (GS: -0,2 Prozent) belasteten die Stimmung im SMI leicht. Bei Roche war am Freitagabend noch bekannt geworden, dass der Konzern in den USA für sein Krebsmittel Herceptin durch ein weiteres Biosimilar neuen Gegenwind erhält.

