Hellmut Samonigg als Rektor der Med-Uni Graz ab 2020 wiederbestellt

Graz (APA) - Der amtierende Rektor der Medizinischen Universität Graz, Hellmut Samonigg, wird für weitere vier Jahre deren Geschicke lenken, Am Montagnachmittag ist Samonigg vom Universitätsrat wiederbestellt worden, teilte die Universität mit. Der Universitätsrat folgte dabei einer Empfehlung des Senats. Rektor Samonigg (geb. 1951 in Spittal/Drau) steht seit Februar 2016 an der Spitze der Med-Uni Graz.

Die zweite Funktionsperiode Samoniggs läuft im Februar 2020 aus, die neue läuft dann bis zum 14. Februar 2024. Amtierende Rektoren können ohne Ausschreibung wiederbestellt werden, wenn Senat und Universitätsrat mit jeweils Zweidrittelmehrheit zustimmen.

„Mit der erfolgten Wiederwahl wird seitens des Senates und des Universitätsrates das große bisherige Engagement des Rektorates unter der Leitung von Hellmut Samonigg gewürdigt. Gleichzeitig wird ihm das Vertrauen für eine starke qualitative Weiterentwicklung der Medizinischen Universität Graz in allen ihren Leistungsbereichen ausgesprochen“, hielten der Vorsitzende des Senates, Andreas Wedrich, und der Vorsitzende des Universitätsrates Hans Sünkel per Aussendung fest.

Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme des ersten Moduls des Med-Campus Graz im Herbst 2017 fiel ein wichtiger Meilenstein der Geschichte der Med-Uni Graz in die bisherige Amtszeit Samoniggs. Mit dem Modul zwei will die Medizinische Universität ab dem Jahr 2022 alle ihre Einrichtungen an einem Ort in unmittelbarer Nähe zum LKH-Universitätsklinikum Graz konzentriert haben. Auch die weitreichende Reorganisation der Grundlagenforschung fällt in die bisherige Amtszeit von Samonigg. So wurden zwölf ehemalige vorklinische Institute zu drei interdisziplinären Zentren gebündelt.

Kürzlich wurde die Entwicklung der Med-Uni durch zwei internationale Rankings bestätigt: Das Wissenschafts-Magazin „Nature“ sieht die Universität auf Platz 25 der weltweit aufstrebenden Institutionen, welche innerhalb der vergangenen 30 Jahre gegründet wurden (Nature Index 2018 Rising Stars). Im THE (Times Higher Education) World University Ranking wurde die Universität 2018 erstmals unter den besten 250 Universitäten weltweit genannt, wurde seitens der Grazer medizinischen Einrichtung hervorgehoben.

Der gebürtige Kärntner Hellmut Samonigg kam im Jahr 1970 zum Medizinstudium nach Graz. Er hat sich zum Facharzt für Innere Medizin ausbilden lassen und ist seit 1995 auch Facharzt für Hämato-Onkologie. Im Jahr 2001 wurde an der Uniklinik am LKH Graz unter seiner Leitung die österreichweit erste palliativmedizinische Station eröffnet. Im Frühjahr 2016 folgte er als damaliger Leiter der klinischen Abteilung für Onkologie Josef Smolle als neuer Rektor nach, der die Med-Uni durch zwei Amtsperioden geführt hatte.

2004 wurde die Medizinische Fakultät von der Universität Graz abgespalten und als Medizinische Universität neu gegründet. Im laufenden Studienjahr zählt die Universität rund 4.300 Studierende und etwa 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.