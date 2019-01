Nominierungen für die 91. Oscars werden bekannt gegeben

Hollywood/Wien (APA) - Heute, Dienstag, werden am Nachmittag ab 14.20 Uhr (MEZ) in Beverly Hills die Nominierungen für die wichtigsten Filmpreise der Welt bekannt gegeben. Österreicher dürfen sich dabei wenig Hoffnungen machen. So steht bereits fest, dass es Österreichs Kandidat für den Auslandsoscar, Ruth Beckermanns Dokumentarfilm „Waldheims Walzer“, nicht auf die Shortlist geschafft hat.

Zu den Topfavoriten gelten im Vorfeld hingegen Werke wie Yorgos Lanthimos‘ Historienfilm „The Favourite“, der Lady-Gaga-Film „A Star Is Born“ oder Alfonso Cuarons Schwarz-Weiß-Erinnerung „Roma“. Auch dem großen Golden-Globe-Gewinner, der Freddie-Mercury-Biografie „Bohemian Rhapsody“, werden Chancen ausgerechnet. Die 91. Verleihung selbst wird am 24. Februar im Dolby Theatre von Hollywood über die Bühne gehen. Wer hier die Moderation übernimmt, ist weiterhin offen, hat der eigentlich vorgesehene Kevin Hart doch nach einer Kontroverse um homophobe Aussagen zurückgezogen.

(S E R V I C E - https://oscar.go.com)