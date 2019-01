Fußball: FC Barcelona 2 - Katalanen bestätigten Boateng-Leihe

Barcelona (APA/dpa) - Am Abend bestätigte der FC Barcelona die Leihe von Kevin-Prince Boateng. Der deutsch-ghanaische Mittelfeldspieler wird vom italienischen Fußball-Erstligisten US Sassuolo bis Saisonende auf Leihbasis unter Vertrag genommen, teilte Barca am Montagabend mit. Die Vereinbarung beinhaltet zudem eine Kaufoption für acht Millionen Euro. Boateng wird am Dienstag bei seinem neuen Verein vorgestellt.