Brexit - Europaabgeordnete fordern zweites Referendum

Brüssel (APA/dpa) - Angesichts der Brexit-Blockade sehen führende Europaabgeordnete eine neue Volksabstimmung in Großbritannien als einzigen Ausweg. „Um Stabilität zurückzugewinnen, muss man das Volk fragen“, sagte der Fraktionschef der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Udo Bullmann, der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Ähnlich äußerte sich die Grüne Brexit-Expertin Terry Reintke.

Der sogenannte Plan B zeigt: May hat nichts aus ihren Fehlern gelernt“, erklärte Reintke der dpa. Trotz Mays Niederlage sei keine Kehrtwende in Sicht. Die Premierministerin mache auch keine Vorschläge, wie der Friedensprozess in Irland nach dem Brexit gesichert werden solle. „Sie muss endlich erkennen, dass sie sich in eine Sackgasse manövriert hat“, meinte Reintke. „Dass May erneut einen „People“s Vote“ ausschließt, ist genau der falsche Weg.“

Bullmann kritisierte ebenfalls, dass May keinen Plan B vorgelegt habe. „Ich glaube, die Situation ist vernagelt nach allen Richtungen“, sagte der deutsche Sozialdemokrat.

May hatte am Montag nur wiederholt, sie lote einen Konsens im Unterhaus aus und wolle dann erneut mit der Europäischen Union reden. Brüssel schließt jedoch Nachverhandlungen über das Austrittsabkommen aus. Wenige Wochen vor dem Brexit-Datum 29. März ist noch kein Ausweg erkennbar.

