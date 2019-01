Zugleich erleuchtet und verblendet: John Wrays Roman „Gotteskind“

Wien (APA) - Eine junge US-Amerikanerin wird zum Gotteskrieger. Sie reist von Kalifornien nach Pakistan und wechselt dort ihre Identität. Als Koranstudent zeigt sie sich ebenso eifrig wie gelehrig, doch ihr Ziel ist es, über die Grenze nach Afghanistan zu gehen und dort gegen die Ungläubigen zu kämpfen. Bei diesem Plot kann vieles schief gehen. Doch John Wrays „Gotteskind“ ist ein außergewöhnlicher Roman.

Wir schreiben die Zeit vor dem „War on Terror“. Nur deswegen gelingt es der 18-jährigen Aden Grace Sawyer, an der Seite eines aus Pakistan stammenden Freundes Kalifornien hinter sich zu lassen, um in einer Medrese in Peschawar den Islam zu studieren. Die westliche Lebensweise ihres Vaters, eines säkular orientierten Professors für Islamstudien, und ihrer in den Alkoholismus abdriftenden Mutter stößt sie ab. Ist ihr tiefer Glauben vorwiegend Rebellion eines Teenagers? Orientierungssuche in einer sinnentleerten Konsumwelt? Davon erzählt „Gotteskind“ nur wenig. Und doch: Die größte Faszination dieses Buches geht gerade von seinen Leerstellen aus.

Der auf Englisch schreibende US-Autor mit österreichischen Wurzeln, dessen bisherige Romane („Die rechte Hand des Schlafes“, „Das Geheimnis der verlorenen Zeit“ u.a.) viel gelobt wurden, und der 2017 gleich mit seinem ersten auf Deutsch geschriebenen literarischen Text beim Wettlesen um den Bachmann-Preis den Deutschlandfunk-Preis gewann, konzentriert sich auf die Beschreibung äußerer Ereignisse und maßt sich nicht an, über das Innenleben seiner Figuren Bescheid zu wissen. Das macht aus „Gotteskind“ ein Buch, das man aufgrund der Gefährlichkeit des Abenteuers, auf das sich Aden einlässt, mit zunehmender Spannung liest, das einem aber die eigene Gedankenarbeit nicht abnimmt. Im Gegenteil.

Natürlich kann die junge Frau in Pakistan trotz ihres fließenden Hocharabisch ihre Vorhaben nicht als Frau umsetzen. Also wird sie zu „Suleyman“, der als strahlender Jüngling dennoch die begehrlichen oder misstrauischen Blicke auf sich zieht. Ist er ein „Tanzjunge“, dazu ausgewählt, den Kriegern zum Vergnügen und Zeitvertreib zur Verfügung zu stehen? Ist er ein „bacha posh“, ein als Bub erzogenes Mädchen in einer Familie ohne männlichen Nachkommen? Ist er ein amerikanischer Spion oder doch ein Beweis für Gottes Größe, ein göttlicher Fingerzeig, direkt aus dem Land des Feindes? Diese Fragen werden Suleyman auch gestellt und vor ihm diskutiert. Was sie in Aden wirklich verändern, bleibt im Dunkel.

Der Vergleich zwischen Erwartung und Erfüllung, der Unterschied zwischen Erleuchtung und Verblendung ist nicht Wrays Thema. Der Kontrast zwischen dem theoretischen und hell strahlenden Wunsch, dem als einzig erkannten Gott bestmöglich zu dienen, und der bitteren, schmutzigen, grausamen Realität des in seinem Namen geführten Krieges, steht nicht im Zentrum der literarischen Anstrengung. Man macht als Leser zwar gemeinsam mit der Protagonistin sehr wohl Bekanntschaft mit der Frauenverachtung der Taliban, mit den Drohnenangriffen der Amerikaner, ja sogar mit 9/11, dessen Ruhm- und Schreckensbild mit etwas Verzögerung sein Echo in den afghanischen Bergen findet. Aber man wird das Gefühl nicht los, es ginge um etwas anderes.

John Wray ist ein glänzender Erzähler und Beschreiber. Aber er ist kein Verräter. Er lässt seiner Heldin, die im Verlauf der Geschichte den Tod aller ihr Nahestehenden zu beklagen hat, ihr Geheimnis, auch als das augenscheinlichste, nämlich ihr Frau-Sein, enttarnt wird. Und er verrät nicht, wie sie ihren Weg zurück findet, oder ob sie ihn überhaupt suchen wird. „Gotteskind“ ist ein Buch, das man schnell liest - und lange nicht vergisst.

(S E R V I C E - John Wray: „Gotteskind“, übersetzt von Bernhard Robben, Rowohlt Verlag, 344 Seiten, 23,70 Euro; Lesung am 29. Jänner, 20 Uhr, im Literatursalon im Rabenhof, Wien 3, Rabengasse 3)