AK-Wahl beginnt mit schwarzer Nagelprobe

Wien (APA) - Die Arbeiterkammer-Wahl beginnt kommende Woche im Westen und bringt gleich einmal einen Test, wie die Sozialpolitik der Bundesregierung den schwarzen Präsidenten Vorarlbergs und Tirols bekommt. Sowohl Hubert Hämmerle als auch Erwin Zangerl haben jedenfalls ihr möglichstes getan, sich von Maßnahmen wie dem 12-Stunden-Tag abzugrenzen und die eigenen Parteifreunde im Bund alles andere als geschont.

Beide gelten in ihren Heimatbundesländern als beliebt und als profilierte Kämpfer für Arbeitnehmer-Rechte. Insofern würde es nicht überraschen, wenn sie trotz bei nicht allen Arbeitnehmern goutierten Maßnahmen wie Arbeitszeitflexibilisierung und Abschaffung der Notstandshilfe ihre Positionen an der Spitze halten können. Wohl gar nichts zu befürchten hat Zangerl, dessen Christdemokraten vor fünf Jahren in Tirol 64 Prozent holen konnten. Über eine - wenngleich deutlich weniger üppig ausgestattete - absolute Mehrheit verfügt auch Hämmerle in Vorarlberg, dessen Liste 2014 fast 52 Prozent auf sich vereinen konnte.

Salzburg - das dritte Bundesland, dessen Arbeitnehmer bereits kommende Woche wählen -, ist wie alle übrigen mit einer absoluten Mehrheit der Sozialdemokraten ausgestattet. Den noch unter Alt-Präsident Siegfried Pichler erreichten historischen Bestwert von 69,5 Prozent zu halten, wird für die FSG mit Peter Eder als neuem Mann an der Spitze trotz türkis-blauer Bundesregierung aber nicht leicht.

Insgesamt holten die sozialdemokratischen Gewerkschafter unter ihrem Quasi-Spitzenkandidaten Rudolf Kaske vor fünf Jahren 57,2 Prozent. Mit Renate Anderl als seiner Nachfolgerin peilt man tendenziell einen Zugewinn an. Als Vorbild dient die erste AK-Wahl unter Schwarz-Blau im Jahr 2004, als die FSG in allen Bundesländern zulegen konnte.

Zumindest in einzelnen Bundesländern wird das diesmal schwierig. So startet die Kärntner FSG mit einer Vorgabe von 76,9 Prozent in den Urnengang im März. Auf immerhin 72,2 Prozent ging es 2014 im Burgenland, wo wie in den meisten Bundesländern von Mitte März bis Anfang April gewählt werden kann. Den Abschluss bildet die Steiermark, wo die Arbeitnehmer zwischen 28. März und 10. April ihre Stimmen abgeben können.

Für die Christgewerkschafter wird es insgesamt darum gehen, zumindest das bisherige Niveau von 21 Prozent zu halten und darauf zu hoffen, dass die allgemeine Zufriedenheit mit der Regierung beim Urnengang umstrittene Sozialmaßnahmen überdeckt. Gleiches gilt für die bei AK-Wahlen traditionell schwachen freiheitlichen Arbeitnehmer, die knapp zehn Prozent zu verteidigen haben. Auf ein Lebenszeichen hofft die grün-nahe AUGE, der vor fünf Jahren sechs Prozent das Vertrauen schenkten.

Wählen dürften rund 3,7 Millionen Arbeitnehmer. Allerdings dürfte nur ein kleinerer Teil von diesem Recht Gebrauch machen. 2014 waren es bloß rund 40 Prozent. Anderl, die Präsidentin von Wiener und Bundeskammer in Personalunion ist, erhofft sich diesmal eine Beteiligung in Richtung 50 Prozent.