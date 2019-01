AK-Wahl: In Tirol matchen sich sieben Listen

Wien/Innsbruck (APA) - Bei der vom 28. Jänner bis zum 7. Februar über die Bühne gehenden AK-Wahl rittern in Tirol sieben Listen um die Gunst der rund 260.000 Mitglieder. Als haushoher Favorit gilt der seit 2008 amtierende schwarze AK-Präsident Erwin Zangerl, der mit seiner Liste AAB-FCG aktuell 47 der 70 Kammerräte stellt.

Zangerl, der sich wiederholt als scharfer Kritiker der türkis-blauen Bundesregierung zu Wort gemeldet hat, erreichte beim Urnengang 2014 knapp 64 Prozent der Stimmen. Weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz landete damals die Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) mit 18,5 Prozent und 13 Mandaten. FSG-Spitzenkandidat Stephan Bertel will daher naturgemäß zulegen und sieht eine Richtungswahl.

Den Einzug in die Vollversammlung der Tiroler Arbeiterkammer schafften 2014 auch die Grünen mit 8,04 Prozent und sechs Mandaten sowie die Freiheitlichen Arbeitnehmer mit 5,72 Prozent und vier Mandaten. Letztere treten nach Querelen rund um die AK-Fraktion der „Freiheitlichen Arbeitnehmer“ und dem Partei-Austritt des Obmanns, Ex-LAbg. Heribert Mariacher, beim aktuellen Urnengang unter der Parteibezeichnung FPÖ an.

Komplettiert wird der Stimmzettel durch die „Kommunistische Gewerkschaftsinitiative“ (2014: 1,24 Prozent), „Soli-Tirol“ (1,13 Prozent) und die „Gewerkschaftliche Linke“ (0,49 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag vor fünf Jahren bei 41,4 Prozent.

Rund 215.000 AK-Mitglieder, also der weitaus größte Teil der 260.000 Wahlberechtigten, kann laut Angaben der Tiroler AK seine Stimme per Briefwahl abgeben. Sie sind tirolweit in einem allgemeinen Wahlsprengel erfasst und erhalten automatisch ihre Wahlkarte samt Stimmzettel per Post. Die Stimme muss spätestens bis zum 7. Februar abgegeben werden. Für die restlichen Wahlberechtigten sind in den jeweiligen Betrieben Wahlsprengel eingerichtet.

Die Wahlberechtigten entscheiden über die Zusammensetzung der aus 70 Kammerräten bestehenden Vollversammlung der Arbeiterkammer Tirol. Die Vollversammlung wählt dann den Präsidenten, die Vizepräsidenten, den Vorstand und den Kontrollausschuss.