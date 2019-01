Europas Leitbörsen zur Eröffnung schwächer erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten zeichnen sich am Dienstag weitere Kursverluste ab. Der FDAX als Indikator für den deutschen DAX signalisierte knapp eine Stunde vor der Eröffnung einen 0,49 Prozent niedrigeren Leitindex auf 11.069 Punkten. Der britische FTSE-100 dürfte ähnlich stark nachgeben und wird vorbörslich bei 6.885,50 und einem Minus von 0,47 Prozent erwartet.

Bereits zum Wochenstart waren die Anleger wieder vorsichtiger geworden und wollten sich nach der jüngsten Erholungsrally nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Unklare weltweite Wachstumsaussichten hielten Anleger und Händler zurück, sagte Marktstratege Michael McCarthy vom Broker Oanda.

Devisenstrategin Antje Praefcke von der Commerzbank wies darauf hin, dass die tiefe politische Zerstrittenheit in den USA und auch in Großbritannien „erhebliche Risiken für die Wirtschaft und damit teils dramatische negative Auswirkungen für die eigene Bevölkerung“ habe.

Bis zur Startglocke an der Wall Street könnte es an den Börsen zunächst noch eher ruhig bleiben. Denn nach dem Feiertag zum Wochenbeginn in den USA wird dort erst am heutigen Dienstag wieder gehandelt. Dann können die US-Börsen wieder Akzente setzen.

Im vorbörslichen Aktienhandel stiegen in Deutschland die Papiere der Lufthansa <auf Tradegate um 1,7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Montag, nachdem die Bank Morgan Stanley die Aktie zum Kauf empfohlen hatte. Eine Verkaufsempfehlung des Investmenthauses Mainfirst setzte die Papiere des Dünger- und Salzkonzerns K+S unter Druck.

Für die Aktien des Konsumgüterkonzerns Henkel zeichneten sich nach einem Minus von fast 10 Prozent am Vortag weitere Verluste ab. Hier belasteten negative Einschätzungen mehrerer Banken und Broker. Der Konzern hatte am Montag mit seinen Prognosen für 2019 bitter enttäuscht.

Linde will für bis zu sechs Milliarden US-Dollar eigene Aktien zurückkaufen. Das trieb den Kurs vorbörslich um knapp 2 Prozent nach oben. Anteile von Hugo Boss verteuerten sich nach einem robusten Umsatz des Modekonzerns im vierten Quartal um 1,3 Prozent.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA078 2019-01-22/08:43