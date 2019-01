Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Dienstag mit leichterer Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund sechs Punkte unter dem Schluss-Stand vom Montag (2.961,22) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.915,00 und 2.980,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 2.934,00 Punkten aus.

Sorgen um die weltweite Konjunkturentwicklung dürften auch am Dienstag auf den Märkten lasten, nachdem der Internationale Währungsfonds (IWF) zum Wochenstart seine Wachstumsprognosen gesenkt hatte. Für 2019 rechnet der IWF nur noch mit einer Steigerung des globale BIP um 3,5 Prozent und 2020 um 3,6 Prozent. Im Oktober hatte er noch für beide Jahre 3,7 Prozent vorhergesagt.

Daneben dürften neue Impulse vorerst rar bleiben. Datenseitig stehen die Ergebnisse der deutschen ZEW-Umfrage auf der Agenda. Am Nachmittag könnte dann mit dem Start der Wall Street zusätzliche Bewegung in den Markt kommen. An den US-Börsen war am gestrigen Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden.

Am Montag hatte der ATX um 0,88 Prozent schwächer bei 2.961,22 Punkten geschlossen. Bei den Einzelwerten profitieren die Aktien von Wienerberger nur kurz von einer angekündigten Dividendenerhöhung. Die Titel stiegen im Eröffnungshandel um knapp 1,9 Prozent, rutschten dann aber ins Minus und beendeten den Handelstag um 1,59 Prozent tiefer bei 19,82 Euro. Die Ausschüttung des Ziegelkonzerns soll für 2018 um knapp 70 Prozent auf 50 Cent je Aktie angehoben werden.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

~ Semperit +7,87% 14,26 Euro Porr +3,75% 19,94 Euro Kapsch TrafficCom +2,47% 37,30 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

~ BAWAG -2,53% 37,70 Euro Erste Group -1,99% 30,00 Euro Valneva -1,94% 3,53 Euro ~

