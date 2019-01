Wiener Börse startet knapp behauptet - ATX minus 0,09 Prozent

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag knapp behauptet begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 2.958,69 Zählern um 2,53 Punkte oder 0,09 Prozent unter dem Montag-Schluss (2.961,22). Bisher wurden 164.649 (Vortag: 155.172) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Europas Leitbörsen starteten ebenfalls im roten Bereich. Erneut lasteten Sorgen um die weltweite Konjunkturentwicklung auf der Stimmung. Zum Wochenstart hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognosen gesenkt. Für 2019 rechnet der IWF nur noch mit einer Steigerung des globalen BIP um 3,5 Prozent und für 2020 um 3,6 Prozent. Im Oktober hatte er noch für beide Jahre 3,7 Prozent vorhergesagt.

In Wien zogen Zumtobel um 2,30 Prozent auf 7,99 Prozent an und notierten damit an der Spitze der Kurstafel. Wienerberger-Aktien rangierten dahinter mit plus 1,21 Prozent auf 20,06 Euro. Am gestrigen Montag hatte der Ziegelkontern angekündigt, seine Ausschüttung für 2018 um knapp 70 Prozent auf 50 Cent je Aktie anheben zu wollen. Für das Jahr davor wurden 30 Cent zuzüglich 10 Cent Sonderdividende gezahlt.

