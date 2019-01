Türkei kündigt internationale Untersuchung von Khashoggi-Mord an

Istanbul (APA/Reuters) - Die Türkei bereitet eine internationale Untersuchung zum Mord am saudi-arabischen Journalisten und Regimekritiker Jamal Khashoggi vor. Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi, einige westliche Staaten versuchten, den Fall zu vertuschen.

„Wir sehen, wie diejenigen, die von Pressefreiheit sprachen, nun zur Vertuschung greifen, nachdem sie Geld gesehen haben“, zitierte Anadolu den Minister. Die türkische Regierung werde den Fall aber bis zum Ende verfolgen und habe Vorbereitung für eine internationale Untersuchung getroffen. Khashoggi war am 2. Oktober im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ermordet worden. Nach türkischer Darstellung wurde der Mord von höchster saudischer Stelle angeordnet, was die Führung in Riad zurückweist.