Börse Tokio schließt im Minus

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Dienstag in einem klar schwächeren Börsenumfeld in Asien ebenfalls moderat nachgegeben. Der Nikkei-225 Index schloss mit minus 96,42 Punkten oder 0,47 Prozent bei 20.622,91 Zählern. 59 Kursgewinnern standen 161 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 5 Titel. Der weiter gefasste Topix Index fiel um 9,94 Punkte oder 0,63 Prozent auf 1.556,43 Einheiten.

Zuletzt hatten durchwachsene Wachstumsdaten aus China am Montag für Belastung in Fernost gesorgt. Am Dienstag bestätigte der IWF zudem die verhaltenen Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft. Das globale Bruttoinlandsprodukt dürfte heuer angesichts zahlreicher Unsicherheiten nur noch um 3,5 Prozent und 2020 um 3,6 Prozent zulegen, prognostizierte der IWF in seinem „World Economic Outlook“.

Bei den Einzelwerten in Tokio stiegen am Dienstag die Retailer. Familymart bauten ein Plus von 3,32 Prozent. Bei Seven & I, dem Mutterkonzern der Supermarktkette 7-Eleven, waren es 2,23 Prozent Zuwachs. Beim Shoppingcenterbetreiber Aeon war es ein Plus von 0,66 Prozent.

Auf der Verliererseite mussten die Ölwerte in Tokio deutliche Preisabschläge in Kauf nehmen. JXTG fielen um 3,12 Prozent, Showa Shell gaben 2,55 Prozent nach, Inpex gaben 1,15 Prozent ab.

Der seit mehr als zwei Monaten in Japan inhaftierte Automanager Carlos Ghosn ist erneut mit einem Antrag auf eine Freilassung gegen Kaution gescheitert. Ein Gericht in Tokio lehnte den Antrag des Renault-Chefs und früheren Nissan-Chefs am Dienstag ab. Am Vortag hatte der 64-Jährige beteuert, er werde bei einer Freilassung in Japan bleiben. Nissan-Papiere gaben am Dienstag mit minus 0,40 Prozent nur leicht nach.

