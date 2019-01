Trenkwalder erwartet leichten Rückgang bei Leiharbeiter-Nachfrage

Wien (APA) - Die Leiharbeitsfirma Trenkwalder erwartet nach dem Rekordjahr 2018 einen leichten Rückgang bei der Nachfrage nach Personal, der Facharbeitermangel werde aber trotzdem „akut“ bleiben, so Trenkwalder-Chef Matthias Wechner im Gespräch mit „Kurier“ und „Presse“. Sein Unternehmen habe zur Zeit 1.500 offene Stellen, quer durch alle Branchen und Qualifikationen.

Insbesondere in Ballungs- und Industriezentren sei die Nachfrage groß. „Eine Fachkraft ist auch ein Lagerarbeiter mit Staplerschein. So jemanden finden Sie heute de facto nicht mehr“, so Wechner. Angesprochen auf die rund 10.000 jungen Asylberechtigten, die beim S gemeldet sind, meinte er, dass es hier Sprachprobleme gebe.

Der umstrittene 12-Stunden-Arbeitstag und die gute Konjunktur hätten jedenfalls dazu geführt, dass mehr Leiharbeiter von den Firmen fix übernommen werden. „In den vergangenen Jahren war es so, dass im Schnitt die Hälfte unserer Mitarbeiter fix übernommen wurde. Im Vorjahr waren es an die 75 Prozent. Das ist in Zeiten des Fachkräftemangels verständlich und es lässt auch die gute wirtschaftliche Lage der Betriebe zu, die Leute fix anzustellen“, so Wechner.