32-Jährige in Tulln erstochen - Obduktion wurde angeordnet

Tulln/St. Pölten (APA) - Nach der Bluttat an einer 32-Jährigen in Tulln hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten eine Obduktion des Opfers angeordnet. Diese soll noch am (heutigen) Dienstag durchgeführt werden, sagte Sprecher Karl Wurzer auf Anfrage. Der 36 Jahre alte Verdächtige wurde noch in der Nacht auf Dienstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Ein Antrag auf Untersuchungshaft wurde vom Sprecher in Aussicht gestellt. Vorläufige Ergebnisse der Obduktion seien für Mittwochvormittag zu erwarten.

Der Beschuldigte war bei einer Einvernahme laut Polizeiangaben „umfassend geständig“. Laut Staatsanwaltschaft habe es sich um eine Beziehungstat gehandelt, weitere Angaben zum Motiv des Verdächtigen wurden nicht gemacht.