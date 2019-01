Ballbesucher warf im Innviertel Bierglas ins Publikum: Frau verletzt

Aspach (APA) - Ein Unbekannter hat am Samstag bei einem Faschingsball in Aspach (Bezirk Braunau) ein Bierglas in die Menschenmenge geworfen. Der Krug traf eine an der Bar stehende 20-Jährige am Kopf. Die junge Frau sackte kurz benommen zusammen und erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Die Polizei sucht nun nach dem Bierglaswerfer. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Aspach (Tel. 059133/4203) erbeten.