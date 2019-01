Polizei zog in Salzburg Lkw mit gravierenden Mängeln aus Verkehr

Wals-Siezenheim (APA) - Die Polizei hat am Montag in Wals-Siezenheim (Flachgau) einen türkischen Sattelzug aus dem Verkehr gezogen, der eine ganze Reihe gravierender Mängel hatte. So wies die Druckluftanlage der Bremse einen starken Luftverlust auf. Drei Reifen am Hänger waren teils bis auf das Drahtgewebe abgefahren, außerdem stand die Ladewand kurz vor dem Brechen, berichtete die Polizei am Dienstag.

Nach der Anhaltung wurde das Fahrzeug zum Prüfstand des Landes gebracht, wo die massiven Beanstandungen festgestellt wurden. Außerdem hatte der 62-jährige Lenker keine Bewilligung für eine Fahrt in Österreich, Schneeketten hatte er auch nicht dabei. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und ordnete die Abnahme der Kennzeichen des Sattelfahrzeugs an. Die Ladung musste auf einen anderen Sattelschlepper umgeladen werden.