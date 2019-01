Sea Watch wartet weiter auf Anweisungen für 47 Flüchtlinge

Rom (APA) - Die deutsche Hilfsorganisation Sea Watch, die am Samstag 47 Migranten auf dem Mittelmeer geborgen hat, wartet weiter auf Anweisungen, in welchem Hafen diese landen sollen. Die Migranten an Bord seien vor der Aussicht einer Rückkehr nach Libyen in Panik. Befürchtet wird hinzu eine Verschlechterung der Wetterbedingungen, so die Hilfsorganisation nach Medienangaben.

Die 47 Menschen waren nach einem Notruf von einem Schlauchboot an Bord der „Sea-Watch-3“ genommen worden. Die Migranten an Bord des Rettungsschiffes seien wegen der Nachricht besorgt, dass die 144 Migranten, die am Sonntag von dem Cargoschiff „Lady Sham“ gerettet wurden, nach Libyen zurückgeführt worden seien. „Diese Menschen wollen nicht in die libysche Hölle zurück“, sagte eine italienische Sprecherin von Sea Watch.

Flavio Di Giacomo, Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM), bestätigte, dass die Migranten an Bord der „Lady Sham“ nach Libyen zurückgekehrt seien. „Viele Menschen sind in schlechter physischer Fassung. Libyen ist kein sicherer Hafen für die Rückführung von in internationalen Gewässern geretteten Menschen“, so Di Giacomo.