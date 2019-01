Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag gut behauptet

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Frühhandel gut behauptet präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.964,20 Punkten nach 2.961,22 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 2,98 Punkten bzw. 0,10 Prozent.

An Europas Leitbörsen gab es dagegen moderate Kursverluste zu sehen. Erneut lasteten Sorgen um die weltweite Konjunkturentwicklung auf der Stimmung. Zum Wochenstart hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognosen gesenkt. Für 2019 rechnet der IWF nur noch mit einer Steigerung des globalen BIP um 3,5 Prozent und für 2020 um 3,6 Prozent. Im Oktober hatte er noch für beide Jahre 3,7 Prozent vorhergesagt.

Daneben dürften neue Impulse vorerst rar bleiben. Datenseitig stehen die Ergebnisse der deutschen ZEW-Umfrage auf der Agenda. Am Nachmittag könnte dann mit dem Start der Wall Street zusätzliche Bewegung in den Markt kommen. An den US-Börsen war am gestrigen Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden.

In Wien zogen Zumtobel um 2,18 Prozent auf 7,98 Euro an und notierten damit an der Spitze der Kurstafel. Wienerberger-Aktien rangierten dahinter mit plus 1,51 Prozent auf 20,12 Euro. Am gestrigen Montag hatte der Ziegelkontern angekündigt, seine Ausschüttung für 2018 um knapp 70 Prozent auf 50 Cent je Aktie anheben zu wollen. Für das Jahr davor wurden 30 Cent zuzüglich 10 Cent Sonderdividende gezahlt.

Bei den Aktien des Flughafen Wien ging es um 1,14 Prozent auf 35,35 Euro bergauf. Im vergangenen Jahr ist die Flughafen-Wien-Gruppe stark gewachsen. In Wien hatte es am letzten Tag des Jahres 2018 den 27-Millionsten Passagier gegeben, inklusive Tochter-Flughäfen Kosice und Malta hat die Gruppe 34,4 Mio. Passagiere abgefertigt. 2019 sollen es noch einmal 8 bis 10 Prozent mehr werden.

Bankwerte waren dagegen unter den Kursverlierern zu finden. Raiffeisen verloren 1,05 Prozent auf 23,67 Euro, Erste Group fielen um 0,90 Prozent auf 29,73 Euro und BAWAG sanken um 0,58 Prozent auf 37,48 Euro.

Der ATX Prime notierte bei 1.503,24 Zählern und damit um 0,11 Prozent oder 1,59 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 21 Titel mit höheren Kursen, elf mit tieferen und einer unverändert. In vier Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 301.746 (Vortag: 770.006) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 7,35 (20,31) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

