Europas Leitbörsen zur Eröffnung schwächer

Frankfurt am Main (APA) - Die Leitbörsen Europas haben am Dienstagvormittag mit Verlusten tendiert. Zuvor waren auch die Vorgaben aus Asien negativ ausgefallen.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.00 Uhr mit minus 0,26 Prozent oder 8,24 Punkten bei 3.116,83 Einheiten. Der DAX in Frankfurt fiel 0,18 Prozent oder 20,34 Zähler auf 11.115,86 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit minus 0,22 Prozent oder 15,57 Einheiten auf 6.955,02 Punkte.

Bei den Konjunkturdaten steht am Vormittag in Europa die ZEW-Umfrage der Konjunkturerwartungen in Deutschland auf dem Programm. Am Nachmittag werden zudem in den USA Daten zu den Eigenheimverkäufen für Dezember veröffentlicht.

Bei den Sektoren in Europa verloren die Bankwerte deutlich. BNP Paribas rückten 2,01 Prozent nach unten. Societe Generale verloren in Paris 1,45 Prozent und ING Groep in Amsterdam 0,98 Prozent.

An der Börse London verbuchten die Einzelhändler solide Kursgewinne. Sainsbury‘s stiegen um mehr als 2 Prozent, Morrisons 1,62 Prozent und Marks & Spencer 1,47 Prozent.

Die Schweizer Großbank UBS hat 2018 trotz widriger Marktbedingungen im vierten Quartal mehr verdient. Die Bank profitierte aber vor allem davon, dass im vergangenen Jahr eine Reihe von Sonderbelastungen entfallen sind. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 4,9 Milliarden US-Dollar (4,3 Mrd. Euro) nach 969 Millionen Dollar im Vorjahr. An der Börse in Zürich verlor die Aktie 4,43 Prozent an Wert.

Der deutsche Modekonzern Hugo Boss hat im für den Einzelhandel wichtigen Schlussquartal wieder Fahrt aufgenommen und seine Jahresziele erreicht. Vorläufigen Berechnungen zufolge stieg der Konzernumsatz im letzten Jahresviertel 2018 um sieben Prozent auf 783 Mio. Euro. Investoren an der Börse überzeugte das offenbar - die Aktie stieg in Frankfurt um 4,96 Prozent.

Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember steigerte der Billigflieger Easyjet vorläufigen Daten zufolge seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 14 Prozent auf 1,3 Milliarden britische Pfund (1,5 Mrd. Euro). Das brachte an der Börse ein Plus von 1,83 Prozent.

