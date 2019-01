Pakistani bedrohte 26-Jährigen in Flüchtlingsunterkunft in NÖ

Waidhofen a.d. Ybbs (APA) - In einer Flüchtlingsunterkunft in Waidhofen an der Ybbs ist es am Sonntagabend zu einem Streit zwischen einem 23-jährigen Pakistani und einem 26 Jahre alten Afghanen gekommen. Dabei soll der Jüngere seinen Kontrahenten bedroht haben. „Es steht im Raum, dass ein Messer im Spiel war“, sagte Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Der 23-Jährige wurde festgenommen.

Wie auch die Tageszeitung „Heute“ berichtete, wurde im Zuge der Amtshandlung ein Polizist verletzt. Der Beamte erlitt Wurzer zufolge Abschürfungen am Bein. „Diese Verletzung hat mit dem allenfalls bei der Auseinandersetzung verwendeten Messer aber nichts zu tun“, bekräftigte der Sprecher der Anklagebehörde.

Gegen den Pakistani wird wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und schwerer Sachbeschädigung ermittelt. Der 23-Jährige wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Die Verhängung der Untersuchungshaft wurde in Aussicht gestellt.