21. Opernredoute Graz - Hunderte Helfer arbeiten hinter den Kulissen

Graz (APA) - Vor der Grazer Opernredoute beginnt für Hunderte Helfer am Donnerstag der Aufbau, nachdem am Mittwoch knapp vor Mitternacht die Takte von „Kiss me Kate“ verklungen sind. Dies reicht vom „Versiegeln“ der Parkettreihen und des Orchestergrabens, damit eine Ebene mit der Bühne entsteht, bis zum Anbringen der Blumendekoration. 48 Debütantenpaare arbeiten noch am Feinschliff ihres Auftritts am Samstag.

Unsichtbar, aber unverzichtbar für die Ballbesucher sind Hunderte Hände hinter den Kulissen und beim Aufbau: Alleine am Ballabend sind rund 350 Menschen u.a. im Service und Catering, für die Sicherheit und beim Einlass tätig - von den rund 330 Künstlern der Oper gar nicht zu sprechen. Mit Aufbau und Abbau sind rund 150 Personen der Bühnentechnik und Helfer beschäftigt: Für die heißt es am Sonntag um 5.00 Uhr beim Kehraus schon wieder an die Arbeit: Schließlich soll knapp zehn Stunden später auf der Hauptbühne „Alles Tanz“ für Kinder ab fünf Jahren zum Mittanzen stattfinden.

Haben die Debütanten bisher in der Landessporthalle die Choreografie von Ingrid Dietrich und Helmut Nebel geübt, so wird es Freitagabend ernst: Der Ballsaal ist von der Grazer Bühnentechnik bis dahin tanzfähig gemacht, die Paare üben ab 19.00 Uhr erstmals im Haus. Die Generalprobe erfolgt am Balltag, dem 26. Jänner.

Der Blumenschmuck aus rund 10.000 Blüten von zart-rosa über pink bis violett wird von Burgflorist Rudolf Hajek und seinem Team mit Gestellen und Vasen aufgebaut und erst knapp vor dem großen Tag angebracht. Danach wird gegossen, ersetzt und aufgefrischt.

An Prominenz haben sich bisher u.a. Schauspielerin Sonja Kirchberger, die Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle, Schriftsteller Franzobel und Christian Kircher, Chef der Bundestheater-Holding, der wohl seinem Grazer Kollegen Bernd Pürcher ein wenig über die Schulter schauen wird, angesagt. Prominent auch die Designerin der Krönchen der Debütantinnen: Moderatorin Silvia Schneider hat sie geschaffen. Am Ball wird sie laut Organisator Pürcher nicht teilnehmen, da sie mit ihrem Gespons Andreas Gabalier beim Ski-Weltcup in Kitzbühel weilt.