Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis gibt am Vormittag nach

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Dienstagvormittag an Terrain verloren. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 61,88 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Montag notierte der Brent-Future zuletzt bei 62,74 Dollar.

Auch an den Rohstoffmärkten machen sich die Sorgen um die Weltkonjunktur bemerkbar. Am Montag hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognose für 2019 und 2020 gesenkt. Für 2019 rechnet der IWF nur noch mit einer Steigerung des globalen BIP um 3,5 Prozent und für 2020 um 3,6 Prozent. Im Oktober hatte er noch für beide Jahre 3,7 Prozent vorhergesagt. Begründet wurde die pessimistischere Einschätzung mit den nach wie vor ungelösten Handelskonflikten sowie dem drohenden Brexit-Schock.

Heute Abend wird die US-Energieagentur (EIA) noch Zahlen zur Bohraktivität veröffentlichen, während die wöchentlichen US-Lagerdaten wegen des gestrigen Feiertags einen Tag verzögert veröffentlicht werden sollen, schreiben die Rohstoffexperten der ING. Das American Petroleum Institute (API) wird seine Zahlen zu den US-Ölvorräten am Mittwoch veröffentlichen.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag auf 61,49 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Freitag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 60,90 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

In Anbetracht der Konjunktursorgen waren sichere Anlageformen wie US-Anleihen und der japanische Yen dagegen gesucht. Auch Gold konnte am Dienstag von der gestiegenen Risikoaversion profitieren. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.284,20 Dollar (nach 1.279,69 Dollar am Montag) gehandelt.