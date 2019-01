WK Steiermark fordert Gleichstellung bei Ausbildungsfinanzierung

Graz (APA) - Die Wirtschaftskammer Steiermark ortet bei der finanziellen Gleichstellung im Bildungsbereich verfassungsrechtliche Bedenken: Während Meister ihre Ausbildung weitgehend selbst bezahlen müssen, zahlt für Studierende bis zum „gleichwertigen“ Bachelor-Abschluss vorwiegend der Staat. „Wir ziehen nicht ins Land, um zu klagen, aber wir wollen einen Diskurs“, sagte am Dienstag Kammerpräsident Josef Herk.

Die Interessensvertretung hat eigenen Angaben zufolge erstmals in Österreich Vergleichszahlen erhoben: 6.810 Euro müssen im Schnitt an Kurs- und Prüfungskosten aufgebracht werden, bis ein Facharbeiter seinen Meisterbrief in den Händen hält. Etwa zwei Semester dauert die berufsbegleitende Ausbildung. Ein ordentlicher Student einer steirischen Universität „kostet“ dagegen bis zu seinem Bachelor-Abschluss statistisch 102.310 Euro. Berechnet worden sei das anhand der Ausgaben des Bildungsministeriums inkl. Drop-out-Studenten, so die Kammer.

Da seit Herbst vergangenen Jahres der Meister laut Nationalem Qualifikationsrahmen auf einer Stufe mit dem Bachelor steht, will die Unternehmervertretung die Ungleichbehandlung bei der Finanzierung nicht länger hinnehmen: „Das ist kein Neid oder Angriff auf die Universitäten. Es geht nicht darum, dass wir glücklich sind, wenn die anderen auch bezahlen müssen“, betonte Herk. Er will eine Diskussion über diese „bildungspolitische Diskriminierung“ anstreben. An dessen Ende hoffe er auf eine „finanzielle Gleichstellung gleichwertiger Ausbildung“.

Verfassungsexperte Klaus Poier von der Universität Graz erklärte, dass nach dem Gleichheitsgrundsatz des Artikel 7 in der Bundesverfassung Gleiches gleich behandelt werden muss. Er verstehe die verfassungsrechtlichen Bedenken der Kammer und meinte: „Wenn die Entwicklung so weitergeht, wird die Schwelle zur Verfassungswidrigkeit überschritten.“ Noch sei man aber im „Spielraum“. Er würde daher derzeit nicht zu einer Verfassungsklage raten, doch Gespräche mit der Politik und einen gesellschaftlichen Diskurs befürwortet er. Hermann Talowski, steirischer Spartenobmann für Handwerk und Gewerbe, gehe es um die „Wertigkeit der beruflichen Ausbildung“. Nur ein Meister könne Fachkräfte ausbilden und diese fehlten bekanntlich.

Bereits im November 2017 hatte die Wirtschaftskammer Burgenland ihr Unverständnis darüber ausgedrückt, dass „die Ausbildung an höheren Schulen sowie Universitäten kostenlos ist, wohingegen Auszubildende in handwerklichen Bereichen bei der Absolvierung einer Lehre bzw. Meisterprüfung die Kosten für Ausbildung und Prüfungen selbst zu tragen haben.“ Die österreichweite Sparte Handwerk und Gewerbe forderte im Oktober 2017 unter anderem die Gleichstellung von Lehrlingen mit Schülern: „Die Kosten der Lehrlingsausbildung tragen die heimischen Betriebe. Künftig soll die Lehrlingsentschädigung während der Berufsschulzeit von der öffentlichen Hand getragen werden.“ Zudem wollten sie eine Aufwertung des Meisters: „Finanzierung der Fortbildung soll durch Stipendien unterstützt werden, Übernahme von zumindest 50 Prozent der Kosten der berufsbegleitenden Meisterprüfung und Vorbereitungskurse durch die öffentliche Hand.“