Wiener Rentenmarkt am Vormittag wenig bewegt

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Dienstagvormittag kaum bewegt. Gegen Mittag notierten die Kurse der österreichischen Benchmark-Anleihen in allen Laufzeiten auf ungefähr dem selben Niveau wie am Vortag. Der deutsche Euro-Bund-Future trag ebenfalls auf der Stelle.

Dass sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten zu Beginn des Jahres überraschend weiter verbessert haben, beeinflussten den Handel am Anleihemarkt somit kaum. Wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte, stieg der von ihm erhobene Indikator um 2,5 Punkte auf minus 15,0 Zähler. Das ist der dritte Anstieg in Folge und der beste Wert seit vergangenen September. Analysten hatten im Schnitt einen Dämpfer erwartet und einen Indexwert von minus 18,5 Punkte prognostiziert.

Auch am Nachmittag dürfte es ruhig bleiben. In den USA stehen lediglich Zahlen zu den Eigenheimverkäufen im Dezember am Programm. Analysten erwarten einen leichten Rückgang.

Heute um 11.15 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 164,15 um 2 Ticks über dem letzten Settlement von 164,13. Das bisherige Tageshoch lag bei 164,52, das Tagestief bei 164,12. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 40 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlich Volumen. In Frankfurt wurden bisher 180.533 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,32 (zuletzt: 1,33) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,46 (0,46) Prozent, die fünfjährige mit -0,17 (-0,17) Prozent und die zweijährige lag bei -0,47 (-0,47) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 46 (zuletzt: 46) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 32 (32) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 23 (23) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 15 (15) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 104,11 101,38 1,32 46 104,15 Bund 28/01 10 0,75 102,56 102,61 0,46 32 102,58 Bund 23/03 5 0,00 100,78 100,95 -0,17 23 100,88 Bund 20/01 2 3,90 106,46 106,63 -0,47 15 106,58 ~