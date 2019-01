„Gelbwesten“-Proteste bei Unterzeichnung von Freundschaftspakt

Aachen (APA/dpa) - Am Rande der Unterzeichnung des neuen deutsch-französischen Freundschaftspakts hat es in Aachen „Gelbwesten“-Proteste gegeben. Rund 120 Demonstranten versammelten sich am Dienstag in Sichtweite des Aachener Rathauses - sie forderten etwa billigere Mieten und mehr soziale Gerechtigkeit. Nach Angaben der Polizei handelte es sich wohl in der Mehrzahl um deutsche Staatsbürger.

Die „Gelbwesten“-Bewegung hat mit ihren Protesten in Frankreich eine politische Krise ausgelöst. Sie wenden sich gegen die Reformpolitik der Mitte-Regierung, einige fordern auch den Rücktritt des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron.

Macron war am Dienstag nach Aachen gekommen, um mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel einen neuen Freundschaftspakt zu unterzeichnen - genau 56 Jahre nach der Unterzeichnung des Elysee-Vertrages.

Neben den „Gelbwesten“ demonstrierten in Aachen auch etwa 200 Vertreter der pro-europäischen Bürgerbewegung Pulse of Europe.