OeNB - Unternehmenskredite weiter gefragt

Wien/Frankfurt (APA) - Die Nachfrage nach Unternehmenskrediten in Österreich hält weiter an, der Kreditboom gehe bereits ins dritte Jahr, so die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Dienstag. Das Wachstum lässt aber etwas nach. Bei den Privatkrediten gab es zum Jahresende kaum Änderungen, geht aus der aktuellen Umfrage unter Banken zum Kreditgeschäft hervor.

Für das vierte Quartal 2018 zeige sich ein anhaltendes Wachstum der Nachfrage nach Unternehmenskrediten - ein Boom, der bereits seit über zwei Jahren anhalte, teilte die Nationalbank am Dienstag mit. Vom vierten Quartal 2017 bis Mitte 2018 sei diese Entwicklung besonders ausgeprägt gewesen, vor allem bei den langfristigen Krediten. Bedingt sei die in den vergangenen Jahren stark gestiegen Nachfrage vor allem durch den steigenden Finanzierungsbedarf der Unternehmen, deren Bruttoanlageninvestitionen seit Mitte 2016 kräftig wachsen. Die Investitionsdynamik werde sich aber laut der aktuellen Wirtschaftsprognose der Nationalbank in den Jahren 2019 bis 2021 graduell abschwächen. Für das erste Quartal 2019 werde kein weiterer Anstieg der Kreditnachfrage erwartet, heißt es in der Studie.

Die Konditionen seien immer günstiger geworden, teilte die Nationalbank mit. Die Banken hätten seit Mitte 2016 - vor allem aus Wettbewerbsgründen - die Margen für durchschnittlich risikoreiche Unternehmenskredite kontinuierlich gesenkt. Die Kreditrichtlinien für Unternehmenskunden hätten die an der Umfrage teilnehmenden Banken seit Jahren weitgehend unverändert belassen.

Im Kreditgeschäft mit den privaten Haushalten habe es auch im vierten Quartal 2018 kaum Änderungen im Vergleich zum Vorquartal gegeben. Die Nachfrage sei vom vierten Quartal 2016 bis Mitte 2017 spürbar gestiegen und verharre seither weitgehend auf dem erreichten Niveau. Der Wettbewerb habe sich zugunsten der Kreditnehmer ausgewirkt, so seien die Margen für durchschnittlich risikoreiche Wohnbaukredite seit 2017 immer weiter gelockert worden.

Notleidende Kredite spielten nur eine geringe Rolle beim Kreditvergabeverhalten der österreichischen Banken. Der Anteil notleidender Kredite ist in Österreich niedriger als im Euroraum sowie in der EU insgesamt, „was für eine im Vergleich umsichtige Kreditvergabe bzw. eine gute Bonität“ der Kreditnehmer spreche“, so die OeNB zu den Österreich-Ergebnissen der euroraumweiten Umfrage über das Kreditgeschäft.

In der Eurozone werden Unternehmen laut Europäischer Zentralbank (EZB) im Auftaktquartal 2019 schwerer an Kredite kommen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Geldhäuser im Euroraum werden wahrscheinlich ihre Standards für die Vergabe von Darlehen etwas verschärfen, ergab die EZB-Umfrage. Im vierten Quartal habe es hier kaum Veränderungen gegeben. Auch bei Immobiliendarlehen blieben die Standards weitgehend konstant. Dagegen verschärften die Banken ihre Vergabebedingungen für Verbraucherdarlehen leicht. Die Nachfrage legte im Zeitraum Oktober bis Dezember sowohl bei Darlehen für Firmen als auch bei Immobilien- und Verbraucherkrediten zu. Für die nächsten drei Monate sei aber mit einer insgesamt etwas mäßigeren Nachfrage zu rechnen.

~ WEB http://www.oenb.at/

http://www.ecb.int ~ APA233 2019-01-22/12:09