Wiener Börse (Mittag) - Wenig Bewegung, ATX minus 0,18%

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit knapp behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.956,03 Punkten errechnet, das ist ein moderates Minus von 5,19 Punkten bzw. 0,18 Prozent.

Europaweit drückten Sorgen um die weltweite Konjunkturentwicklung auf die Stimmung. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,36 Prozent, FTSE/London -0,59 Prozent und CAC-40/Paris -0,52 Prozent.

Zum Wochenstart hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognosen gesenkt. Für 2019 rechnet der IWF nur noch mit einer Steigerung des globalen BIP um 3,5 Prozent und für 2020 um 3,6 Prozent. Im Oktober hatte er noch für beide Jahre 3,7 Prozent vorhergesagt.

Die Ergebnisse der deutschen ZEW-Umfrage fielen indessen gemischt aus. Börsenprofis blicken zu Jahresbeginn optimistischer auf die deutsche Konjunktur. Das Barometer für ihre Konjunkturerwartungen im nächsten halben Jahr stieg im Jänner überraschend um 2,5 auf minus 15,0 Punkte. Die Lage wurde dagegen so schlecht eingeschätzt wie seit vier Jahren nicht mehr.

In Wien rückte der Flughafen Wien mit Zahlen in den Fokus. Im vergangenen Jahr ist die Flughafen-Wien-Gruppe stark gewachsen. In Wien hatte es am letzten Tag des Jahres 2018 den 27-Millionsten Passagier gegeben, inklusive Tochter-Flughäfen Kosice und Malta hat die Gruppe 34,4 Mio. Passagiere abgefertigt. 2019 sollen es noch einmal 8 bis 10 Prozent mehr werden. Die Papiere zogen bis Mittag um 1,29 Prozent auf 35,40 Euro an.

Dagegen waren Bankwerte unter den Kursverlierern zu finden. Raiffeisen verloren 0,50 Prozent auf 23,80 Euro, Erste Group fielen um 1,07 Prozent auf 29,68 Euro und BAWAG sanken um 1,43 Prozent auf 37,16 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 10.15 Uhr bei 2.966,66 Punkten, das Tagestief lag zum Handelsstart bei 2.940,24 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,15 Prozent tiefer bei 1.499,37 Punkten. Im prime market zeigten sich 16 Titel mit höheren Kursen, 19 mit tieferen und einer unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 786.933 (Vortag: 1.182.805) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 20,61 (31,04) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher voestalpine mit 139.553 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 3,82 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA234 2019-01-22/12:11