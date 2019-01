EU-Wahl: Tiroler VP will massiv für Thaler mobilisieren

Innsbruck (APA) - Die Tiroler ÖVP will einen „massiven Vorzugsstimmenwahlkampf“ für ihre auf Platz acht aufgestellte Kandidatin Barbara Thaler führen. Dies kündigte Landesparteiobmann LH Günther Platter am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck an. Er sei „optimistisch“, dass dies gelingen werde, so Platter. „Auch wenn es nicht leicht wird“, fügte Landesgeschäftsführer Martin Malaun hinzu.

Thaler selbst, IT-Unternehmerin und stellvertretende Landesparteiobfrau, sah Platz acht als „wahnsinnig große Chance“. Sie wolle sich vor allem für Tiroler Interessen in Brüssel einsetzen, sollte der Einzug gelingen. Die Tiroler ÖVP kündigte einen kurzen, aber dafür umso intensiveren Wahlkampf über sechs Wochen an. Die Personalie Thaler wurde am Dienstag einstimmig vom Landesparteivorstand abgesegnet.

Platter ließ indes leichte Kritik an der Zusammenarbeit in der sogenannten ÖVP-“Westachse“, bestehend aus Tirol, Vorarlberg und Salzburg, anklingen. Eine gemeinsame Vorgangsweise sei im Zuge der Kandidatenaufstellung diesmal nicht möglich gewesen, da Salzburg bis kurz vor Schluss auf Noch-Europaabgeordnete Claudia Schmidt gesetzt habe. Von dieser zeigte sich der Landeschef enttäuscht. „Es hat Irritationen gegeben. Man wahlkämpft zuerst mit jemandem, und dann ist derjenige nicht sichtbar. Man vergisst sogar den Namen“, kritisierte Platter angeblich mangelnden Einsatz von Schmidt für Tiroler Interessen nach ihrer Wahl im Jahr 2014.

~ WEB http://www.oevp.at ~ APA338 2019-01-22/14:08